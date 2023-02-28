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Зеленский заявил о «постоянно сложной» ситуации для ВСУ близ Бахмута
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) -  Для украинских войск ситуация на бахмутском направлении становится перманентно сложной, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

«Конечно, постоянно остаюсь на связи с командованием <...> На бахмутском направлении ситуация становится постоянно сложной», — сказал он.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что для украинской армии тяжелая ситуация складывается по всей линии фронта, самой сложной обстановка остается на бахмутском направлении. «Силы обороны Украины ведут активные оборонительные действия в условиях количественного превосходства противника», — написала Маляр в телеграм-канале.

Бои близ Артемовска идут на протяжении последних месяцев. 20 февраля Минобороны России сообщило о взятии расположенного к северу от города села Парасковиевка. Спустя два дня ведомство заявило, что за это время российские силы продвинулись более чем на 2,5 км.

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