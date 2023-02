Госсекретарь США Блинкен прилетел с официальным визитом в Казахстан

CentralAsia (KZ) - Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Астану. Об этом сообщили в Twitter западные журналисты, которые летели вместе с госсекретарем на борту.

«Блинкен открыл поездку по Центральной Азии в Казахстане, его встретили в два часа ночи на продуваемом всеми ветрами поле в ледяной Астане. Температура минус 8 градусов по Цельсию, большая перемена по сравнению с Дели менее чем за 48 часов», - отметил корреспондент AFP Шон Тандон.

Фото из аэропорта Астаны опубликовал старший репортер агентства Bloomberg Иэн Марлоу.

We've just landed in Astana, Kazakhstan as part of @SecBlinken's trip to Central Asia and India (for the G20 foreign ministers meeting).



Here's my quick preview piece from Friday: Blinken Aims to Pressure Russia on Trip to Central Asia, India https://t.co/ztkiV5XzFI pic.twitter.com/B4ietMFvEs