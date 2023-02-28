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Госсекретарь США Блинкен прилетел с официальным визитом в Казахстан
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен

CentralAsia (KZ) -  Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Астану. Об этом сообщили в Twitter западные журналисты, которые летели вместе с госсекретарем на борту.

«Блинкен открыл поездку по Центральной Азии в Казахстане, его встретили в два часа ночи на продуваемом всеми ветрами поле в ледяной Астане. Температура минус 8 градусов по Цельсию, большая перемена по сравнению с Дели менее чем за 48 часов», - отметил корреспондент AFP Шон Тандон.

Фото из аэропорта Астаны опубликовал старший репортер агентства Bloomberg Иэн Марлоу.

«Мы только что приземлились в Астане, Казахстан, в рамках программы госсекретаря США Энтони Блинкена, в рамках поездки в Центральную Азию и Индию», - говорится в сообщении.

О визите госсекретаря США в Казахстан стало известно 24 февраля. В МИД РК отметили, что 28 февраля в Астане с участием Блинкена пройдет министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1. В повестке дня – вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнерства с США.

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