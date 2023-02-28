В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,8

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане 28 февраля в 05:01 (по местному времени) произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщает сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС Казахстана.

«Эпицентр землетрясения расположен в 685 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения - 10,7. Магнитуда MPV - 4,8. Глубина - 10 км.

Сведений об ощутимости нет», - говорится в сообщении.

Накануне в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,2.

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