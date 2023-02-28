Монгольский художник Санчир творит чудеса, используя только карандаши

CentralAsia (MNG) - Считается, что цветные карандаши нужны для детского и подросткового творчества. При этом знаменитый художник Пабло Пикассо говорил, что хотел бы знать лишь одно: что такое цвет?

Однако «цветные карандаши» способны на многое. Действительно, с помощью различных цветов можно создать эффект глубины.

Гиперреалистичные портреты монгольского художника заставят вас протереть глаза от изумления: неужели это нарисовано обычными карандашами?

Портреты Санчира получаются невероятно детальными, а люди на них выглядят совсем как живые.

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