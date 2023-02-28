Совет директоров АО «Тавантолгой» принял решение о выплате дивидендов
CentralAsia (MNG) - Госсекретарь Министерства юстиции, специальный полномочный представитель АО «Тавантолгой» Сайнзориг Пурэвжав сообщил следующую информацию.
25 февраля совет директоров местного АО «ТаванТолгой» провел собрание и принял решение о выплате дивидендов. Согласно бизнес-плану на 2022 год, около 61 млрд тугриков ($17,4 млн) планировалось распределить в качестве дивидендов.
Исходя из прибыльности компании после уплаты налогов, планируется распределить в общей сложности 144 миллиарда тугриков ($41 млн) в качестве дивидендов, из расчета 2743,8 тугриков ($0.78с) на акцию.
Общее количество акций компании составляет 52 665 200 штук, а акционеров у нее около 1 900 из 23 стран мира.
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