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Спикер Занданшатар совершит официальный визит в Японию

CentralAsia (MNG) -  Спикер парламента Монголии Занданшатар Гомбожав совершит официальный визит в Японию с 1 по 5 марта этого года по приглашению председателя Палаты советников парламента Японии Хидехисы Отсудзи.

Основной целью этого визита является углубление отношений между Монголией и Японией на уровне “Особого стратегического партнерства во имя мира и процветания” в рамках политики Монголии “третий сосед”, поддержание частоты взаимных визитов на высоком уровне, укрепление правовой среды отношений и укрепление связей между высшими законодательными органами и расширение сотрудничества между парламентскими группами дружбы и администрациями.

В рамках визита глава монгольского парламента Занданшатар Гомбожав планирует провести официальную встречу с председателем Палаты советников парламента Японии Хидехиса Отсудзи, председателем Палаты представителей парламента Хироюки Хосодой и руководством Японо-монгольской парламентской группы дружбы в верхней и нижней палатах парламента. Запланирован также обмен мнениями о сотрудничестве с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, министром экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимурой и президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Акихиро Танакой.

Предстоящий официальный визит, который состоится шесть лет спустя на уровне спикера парламента, важен для дальнейшего углубления отношений и сотрудничества между двумя странами.

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