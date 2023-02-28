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48 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Казахстане за сутки
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 48 случаев коронавирусной инфекции, шесть случаев коронавирусной пневмонии и один летальный исход от нее.

Всего в стране подтверждено 1 407 871 случай КВИ+ и 90 851 случай КВИ-. От пневмонии скончались 5 411 человек.

На 28 февраля получает лечение 1 631 человек (1 473 КВИ+ и 158 КВИ-), в том числе 113 заболевших находятся в больницах, амбулаторно лечатся – 1 518. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся трое заболевших, еще трое – в крайне тяжелом состоянии.

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Коронавирус в Казахстане
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