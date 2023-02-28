Посол Монголии посетил Сиднейский оперный театр

CentralAsia (MNG) - 24 февраля Д. Даваасурэн, назначенный посол Монголии в Австралии, встретился с Джейн Блейкуэлл, директором по продажам и мероприятиям оперного театра «Сидней».

В ходе этой встречи стороны обменялись мнениями по организации концерта Монгольского государственного ансамбля Морин Хуур в Сиднейском оперном театре.

Сиднейский оперный театр — многофункциональный центр исполнительских искусств в Сиднее. Расположенный на берегу гавани Сиднея, он считается одним из самых известных и самобытных зданий в мире и шедевром архитектуры 20-го века. В здании есть несколько концертных площадок, на которых ежегодно проводится более 1500 представлений, которые посещают более 1,2 миллиона человек.

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