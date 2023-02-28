Минобороны Казахстана опровергло информацию об отправке военной техники в Украину

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CentralAsia (KZ) - Министерство обороны Казахстана опровергло информацию об отправке военной техники в Украину.

«Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы отправке казахстанской военной техники в Украину, не соответствует действительности», – говорится в официальном сообщении Минобороны.

Видео, которое распространяют в соцсетях, архивное, пояснили в ведомстве.

«Видео является архивным, так как бронетехника направлялась на плановый ремонт и в настоящее время военная техника находится на хранении», - говорится в сообщении.

В военном ведомстве напомнили, что с 27 августа 2022 года в Казахстане ввели запрет на экспорт вооружения и военной техники.

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