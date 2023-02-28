Депутат ВГХ Монголии принял участие в 22-й зимней сессии ПА ОБСЕ

CentralAsia (MNG) - Председатель группы по связям Монголия-ПА ОБСЕ в парламенте Монголии, депутат Цогтбаатар Дамдин принял участие в 22-й зимней сессии Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), состоявшейся 23-24 февраля в Вене. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба парламента.

Более 300 парламентариев из 57 государств-членов ОБСЕ обсудили, как решить политические, экономические, экологические вызовы и проблемы безопасности человека в регионе. Кроме того, состоялся обмен мнениями о роли и участии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в урегулировании недоверия и конфликтов, возникших в регионе.

Во время зимней сессии депутат Цогтбаатар Дамдин выступил с речью на заседании Специального комитета по борьбе с терроризмом, Группы поддержки Шелкового пути и парламентской группы социал-демократов.

В частности, на заседании Группы поддержки Шелкового пути монгольский депутат, как руководитель информационно-исследовательской группы, представил отчет о своей работе, проделанной в 2022 году, а также о мероприятиях, запланированных к реализации. Ранее, на 7-м заседании Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ, состоявшемся во время 29-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в июле прошлого года, депутат Цогтбаатар Дамдин был назначен главой этой информационно-исследовательской группы.

В Вене депутат Цогтбаатар Дамдин встретился с президентом ПА ОБСЕ Маргаритой Седерфельт и координатором ОБСЕ по экономической и экологической деятельности ОБСЕ Игли Хасани и, обсудив двусторонние отношения, обменялся мнениями о расширении сотрудничества.

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