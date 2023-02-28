В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

CentralAsia (CA) - В связи с усилением ветра до 15 м/с, а также сильной гололедицей Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности. Об этом 28 февраля свидетельствуют данные прогностической карты на сайте учреждения.

«Желтый — погода потенциально опасна», — отмечено в сообщении.

Предупреждение о гололедице в столице и области будет действовать до 21:00 2 марта, а о порывах ветра также предупреждено с 9:00 1 марта до 21:00 2 марта.

Ранее, 28 февраля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, что температура в Центральной части России в первый день весны, 1 марта, опустится до восьми градусов мороза, что соответствует климатической норме. Вильфанд подчеркнул, что 28 февраля температурный фон ожидается ниже климатической нормы на 1–2 градуса.

По прогнозу главы прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, 2 марта в столице ожидается всплеск тепла. 27 февраля метеоролог рассказал «Известиям», что в этот день будут активно таять снег и лед, образуя ручьи на дорогах. Плюсовая температура продержится в четверг и пятницу, а в выходные дни в Москву придет новое похолодание, добавил Шувалов.

До этого, 21 февраля, специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что, согласно подсчетам данных за последние 30 лет, средняя дата прихода весны сместилась на неделю вперед. Теперь, как правило, климатическая весна приходит в столицу 20 марта, сказал синоптик.