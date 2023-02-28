АО «E-Trans Logistics» выплатит дивиденды

CentralAsia (MNG) - Согласно Решению заседания Совета директоров АО «E-Trans Logistics», Совет утвердил выплату дивидендов в размере 3,00 тугриков на акцию из чистой прибыли 2022 года.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет определен на дату проведения очередного собрания акционеров. Дивиденды будут размещены на счетах акционеров в Центральном депозитарии ценных бумаг Монголии до 31 декабря 2023 года.

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