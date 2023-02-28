Токаев принял в Акорде госсекретаря США Блинкена

Энтони Блинкен, Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял государственного секретаря США Энтони Блинкена, прибывшего в Астану с официальным визитом, сообщается на сайте Акорды.

Приветствуя американского дипломата, глава государства отметил, что с момента установления дипломатических отношений Казахстан и США выстроили образцовое взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

«Ваш визит особенно важен с точки зрения придания дополнительного импульса построению нашего стратегического сотрудничества. У нас очень хорошие и надежные долгосрочные партнерские отношения в таких стратегически важных областях, как безопасность, энергетика, торговля и инвестиции. Поэтому мы готовы к дальнейшему развитию этого сотрудничества. Пользуясь этой возможностью, я хотел бы выразить нашу признательность за постоянную и твердую поддержку Соединенными Штатами нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета», – сказал президент.

Говоря об экономическом сотрудничестве, казахский президент отметил, что США являются одним из крупнейших инвесторов Казахстана с общим объемом инвестиции более 62 миллиарда долларов.

Лидер Казахстана приветствовал усилия Соединенных Штатов по расширению сотрудничества в формате С5+1, отметив важность проведения встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в Астане.

В свою очередь госсекретарь США выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за оказанное гостеприимство и передал ему теплые слова приветствия от президента США.

«На двустороннем уровне важно развивать значительные успехи, достигнутые за более чем 30 лет, углублять и укреплять наше партнерство. Только за последние годы мы добились новых важных успехов в этом направлении. Нас связывают прочные отношения, и они будут только укрепляться. Мы привержены этому курсу. В то же время мы благодарны вам и вашей команде за то, что вы собрали центральноазиатских партнеров сегодня здесь, в Астане.

Я надеюсь, что мы вместе с коллегами – министрами иностранных дел – примем участие в еще более конкретной работе по объединению региона, создавая более прочные связи, более тесно взаимодействуя, ориентируясь на практические вещи. Думаю, что это пойдет на пользу и народам Центральной Азии, и Соединенным Штатам. Мы намерены взаимодействовать на самом высоком уровне. Я очень рад находиться здесь и вносить свой вклад в укрепление нашего сотрудничества», – сказал Энтони Блинкен.

Кроме того, американский дипломат дал высокую оценку политическим и экономическим преобразованиям в Казахстане.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев передал наилучшие пожелания президенту США Джо Байдену.

Напомним, Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Астану этой ночью. Также сегодня в Астане с участием Блинкена запланирована министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1.

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