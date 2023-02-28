Санкт-Петербургский аэропорт Пулково закрыл прием самолетов на фоне сообщений о плане «Ковер»

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CentralAsia (CA) - Санкт-Петербургский аэропорт «Пулково» временно не принимает и не отправляет самолеты, сообщается на странице правительства Санкт-Петербурга во «Вконтакте». Telegram-канал Baza и телеканал РЕН утверждают, что в небе находятся военные самолеты.

«В аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. Аэропорт и его службы работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

По данным онлайн-табло аэропорта, ряд рейсов, чей вылет был запланирован с 10:00 до 11:00 задержаны, на некоторых «посадка закончена», отправлен только один борт.

По данным Flightradar24, в воздухе над Санкт-Петербургом нет гражданских самолетов. Над городом закрыто воздушное пространство, по предварительным данным, ведется поиск неизвестного летательного аппарата, пишет телеграм-канал «Осторожно новости».

Каналы Baza и «112» уточняют, что пространство закрыто в радиусе 200 км. По их данным, на территории региона введен план «Ковер» — его применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. При таком сигнале все воздушные суда обязаны срочно сесть или покинуть район.

Как рассказывал бывший зампред Совфеда по обороне и безопасности, полковник запаса Франц Клинцевич, режим «Ковер» состоит из эшелонирования ПВО благодаря размещению у важных объектов систем ЗРК С-300, С-400, «Бук-М3», «Панцирь-С1» и других.

«То есть некий летательный объект попадает в зону огневого поражения, и уже сама общекомандная система управления принимает решение и дает команду на применение то ли С-300, то ли С-400, «Панциря» или «Бука» — в зависимости от отражающей поверхности цели, ее размеров, высоты, скорости, дальности и т.п.», — пояснял он.