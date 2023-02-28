Украинские войска отбили более 60 атак РФ, в Украине сохраняется значительная угроза ракетных ударов, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Украинские военнослужащие за сутки отбили более 60 российских атак. Об этом говорится в новой своден Генштаба ВС Украины на 28 февраля.

По данным Генштаба ВСУ, на Купянском и Лиманском направлениях атаки были отбиты в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Кременная, Диброва и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Берховка, Ягодное и Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях - в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

За сутки было 8 ракетных и 32 авиаудара войск РФ.

«Угроза дальнейших ракетных ударов значительна по всей территории Украины», - добавляет Генштаб.

ВСУ нанесли по российской армии 4 авиационных удара и 5 ракетных.