В Украине не исключили дополнительную мобилизацию

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CentralAsia (CA) - В случае необходимости в Украине могут объявить о мобилизации большего числа людей. Об этом сообщил советник украинского министра обороны Юрий Сак в эфире Bloomberg. При этом он отметил, что на данный момент предпосылок к этому нет.

«Мы принимаем правильные решения, что позволяет нам сохранять необходимое количество солдат. У нас есть достаточные резервы. Конечно, если будет необходимость, мы мобилизуем больше людей. Но сейчас мы готовы к любому развитию, готовы продолжать деокупацию украинских территорий»,— ответил Сак на вопрос, достаточно ли у Киева военных, в частности пехотинцев.

Юрий Сак также отметил, что первые танки, которые направили западные страны, уже на пути к Украине. По его словам, они станут значительным инструментом помощи украинским военным.

Сак обратил внимание, что Киев продолжает настаивать на необходимости передачи Украине реактивных истребителей. При этом украинские власти осознают, что для их обслуживания потребуются дополнительная тренировка пилотов и инженеров. «Это не произойдет за одну ночь, но со своей стороны мы делаем все, чтобы облегчить этот процесс»,— добавил он.

6 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на данный момент необходимости в дополнительной мобилизации нет. При этом он отметил, что ситуация может измениться в любой момент. По его словам, на Украине еще не призвали то число людей, которое утвердил президент Владимир Зеленский. «Мы мобилизуем по необходимости, восполняя потери конкретных боевых бригад, находя специалистов для выполнения определенных задач»,— добавил он.