Вице-спикер ВГХ встретилась с известным калмыцким политиком Батыром Боромангнаевым

CentralAsia (MNG) - Сообщается, что в монгольских СМИ известный политик, член Конгресса ойратско-калмыцкого народа Батыр Боромангнаев прибыл в Монголию и не смог пройти пограничный контроль из-за просроченного паспорта.

Боромангнаев попросил политическое убежище и находится в транзитной зоне международного аэропорта «Чингисхан». Батыру угрожает возможная депортация — через Казахстан в Россию.

В зал ожидания международного аэропорта «Чингисхан», где находится известный калмыцкий политик Батыр Боромангнаев, смогли попасть монгольские волонтеры. Они передали Батыру продукты питания.

Тогда, по его просьбе с ним встретилась г-жа Одонтуяа Салдан, вице-спикер Великого Государственного Хурала (монгольского парламента).

Мы свободно говорили о людях и правах человека, — писал Батбаяр Батболд, юридический консультант и член Демократической партии, соратник госпожи Одонтуяа Салдан.

Он также дает юридические консультации Батыру Боромангнаеву.

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