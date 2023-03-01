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Первая в Монголии онлайн-школа «MEDLE»

CentralAsia (MNG) -  Первая в Монголии онлайн-школа «MEDLE» была запущена в 2022-2023 учебном году.

С момента запуска в нем приняли участие в общей сложности 10 407 учащихся 10-х классов из 499 средних школ 21 направления и девяти районов столицы Монголии. Школьники изучают 16 предметов, которые преподают 148 преподавателей через «МЕДЛЕ».

Наиболее важной особенностью этой онлайн-школы «МЕДЛЕ» является то, что она позволяет учащимся получать знания у выдающихся учителей Монголии из любого места, где они хотят, и следовать направлениям специализации в естественных, математических или гуманитарных науках.

В этом году в нем приняли участие только учащиеся 10-х классов, а в следующем году учащиеся 11-12 классов смогут учиться в онлайн-школе «МЕДЛЕ».

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