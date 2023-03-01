Электронные загранпаспорта Монголии будут доступны в марте

CentralAsia (MNG) - Монголия присоединилась к ICAO (Международной организации гражданской авиации) в качестве 82-й страны-члена в 2021 году. В результате монголы получили возможность использовать электронные заграничные паспорта с высокой конфиденциальностью в соответствии с международными стандартами.

Электронный паспорт, который содержит электронный чип, содержит ту же информацию, что и страница данных паспорта: имя владельца, дату рождения и другую биографическую информацию, и помогает надежно идентифицировать путешественника, обеспечивает защиту от кражи личных данных, защиту конфиденциальности, и уменьшить мошенничество. Автоматический считыватель электронных паспортов облегчает быструю проверку путешественников на иммиграционном контроле.

С 1 марта люди могут оформить как обычный национальный паспорт новой редакции, так и электронный паспорт.

В Монголии первый считыватель электронных паспортов был установлен в аэропорту Чингисхан.

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