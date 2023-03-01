Монгольские хайтек- компании «Metaforce» и «Fibo Global» приняли участие в выставке «City-Tech.Tokyo 2023»

CentralAsia (MNG) - Выставка «City-Tech.Tokyo 2023» организуется в столице Японии с целью привлечения стартап-компаний с новыми идеями и технологическими возможностями для создания устойчивого города, преодоления проблем старения населения и инфраструктурных проблем в крупных городах мира.

Две монгольские компании участвуют в этой выставке, которая проходит 27-28 февраля по теме «Создание устойчивого будущего на основе инноваций в сотрудничестве с начинающими предпринимателями и стартапами».

В выставке технологий принимают участие ООО «Metaforce» и «Fibo Global» из Монголии.

ООО «Metaforce» представляет свою новую технологическую платформу, которая представляет такие решения, как изучение Улан-Батора, путешествия, покупки и банковские услуги в мире мета.

ООО «Fibo Global» представляет свои серверные услуги облачных технологий на международном уровне.

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