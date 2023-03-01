Entravision объявлена авторизованным торговым партнером Meta в Монголии, — Business Wire

CentralAsia (MNG) - Монголия — важная страна для Meta

Entravision (NYSE: EVC), ведущая мировая компания, занимающаяся рекламными решениями, средствами массовой информации и технологиями, объявила сегодня о том, что ее цифровое бизнес-подразделение в Азии стало авторизованным партнером по продажам в Монголии компании Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, — пишет Business Wire.

«Это партнерство укрепляет нашу приверженность рекламодателям и их агентствам по установлению связей между брендами и потребителями посредством местной стратегической поддержки, творческого опыта и соответствующего обучения на рынке», — сказал Питер-Ян дө Крун, главный исполнительный директор Entravision Asia.

«Поскольку мы продолжаем расширять свое присутствие в Азии, мы очень рады сотрудничать с Meta в качестве их авторизованного торгового партнера в Монголии, чтобы предоставить местным предприятиям самые передовые и эффективные рекламные решения».

Как авторизованный торговый партнер Meta, Entravision предоставит рекламодателям на монгольском рынке специальную местную команду, стратегическое руководство, поддержку, обучение, кредитные линии и местное выставление счетов, чтобы они могли достичь своих бизнес-целей.

«Монголия — важная страна для Meta, и для нас приоритетом является инвестирование в рынок и стремление быть ближе к людям и предприятиям здесь», — сказал Джорди Форнис, управляющий директор по развивающимся рынкам в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Meta. «Поэтому мы рады представить Entravision в качестве авторизованного торгового партнера Meta в Монголии. Благодаря надежному местному опыту и знаниям мы можем оказывать более качественную поддержку предприятиям и агентствам, чтобы помочь им выйти из этого трудного времени сильнее и еще больше раскрыть свой потенциал роста».

Entravision — ведущая мировая компания, занимающаяся рекламой, медийными и рекламными технологиями, которая связывает бренды с потребителями, представляя ведущие платформы и издателей. Их динамичный портфель включает цифровые, телевизионные и аудио предложения. Digital, их самый крупный сегмент доходов, состоит из четырех бизнес-подразделений: их бизнес-представительство в области цифровых продаж; Smadex, их программная платформа для закупки рекламы; их брендинг и бизнес-решения для мобильных устройств; и их цифровой аудио бизнес.

перевод: Татар С.Майдар

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