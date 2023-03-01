Объявлен победитель второго сезона монгольского шоу «The Apprentice — 2»

CentralAsia (MNG) - На 10-й неделе шоу, 26 февраля, на канале «Монгол HTV» была показана финальная трансляция монгольского шоу «The Apprentice — 2» или второго сезона, и победителем стал один из 12 амбициозных молодых людей, которые хотят стать крупным бизнесменом.

Победителем стал Ж.Дашням. Его призом станет место исполнительного директора одного из филиалов компании «АРД». Кроме того, он будет получать 300 миллионов тугриков (около $85,2 тыс.) в год.

Ж.Дашням и Г.Намхайдорж, участвовавшие в финальном этапе, получили новенькие мотоциклы Royal Enfield от чэйрмэна Ганхуяг Чулуун.

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