экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Объявлен победитель второго сезона монгольского шоу «The Apprentice — 2»

CentralAsia (MNG) -  На 10-й неделе шоу, 26 февраля, на канале «Монгол HTV» была показана финальная трансляция монгольского шоу «The Apprentice — 2» или второго сезона, и победителем стал один из 12 амбициозных молодых людей, которые хотят стать крупным бизнесменом.

Победителем стал Ж.Дашням. Его призом станет место исполнительного директора одного из филиалов компании «АРД». Кроме того, он будет получать 300 миллионов тугриков (около $85,2 тыс.) в год.

Ж.Дашням и Г.Намхайдорж, участвовавшие в финальном этапе, получили новенькие мотоциклы Royal Enfield от чэйрмэна Ганхуяг Чулуун.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com