Монголия и Япония будут сотрудничать в области профессионального обучения и ИТ

CentralAsia (MNG) - С 3 по 12 февраля в Японии работала рабочая группа во главе с министром образования и науки Энх-Амгаланом Лувсанцэрэном. В ходе этого визита было проведено несколько встреч по расширению сотрудничества в таких областях, как профессиональная подготовка, информационные технологии и наращивание потенциала университетской больницы.

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВЫРАЗИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ИМЕНИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОНГОЛИИ

Во время встречи с министром иностранных дел Японии г-ном Хаяси Ёсимаса министр образования и науки Энх-Амгалан Лувсанцэрэн выразил благодарность от имени правительства Монголии правительству Японии за их экономическую помощь, поддержку и ценный вклад для многих секторов, особенно экономического, социального и образовательного сектора, с момента установления дипломатических отношений между нашими странами.

Со своей стороны г-н Хаяси Ёсимаса сказал: «Помимо официальных визитов Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа, Премьер-министра Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрая и министра иностранных дел Батцэцэг Батмөнх, я также посетил с официальным визитом Монголию. На этот раз министр образования и науки Монголии находится с официальным визитом в Японии, что свидетельствует о том, что сотрудничество между нашими двумя странами активно развивается. Мы будем сотрудничать с Монголией в сфере образования, которая развивает и вдохновляет «Человека», основу для укрепления отношений и сотрудничества между людьми двух стран во всех сферах».

ВЫРАЖЕНА ГОТОВНОСТЬ К СОТРУДНИЧЕСТВУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В ходе визита министр образования и науки Энх-Амгалан Лувсанцэрэн встретился с министром образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Кейко Нагаока и выдвинул ряд предложений о сотрудничестве. Например, в Монголии есть три колледжа японского типа KOSEN (Колледж промышленных технологий), в которых учится около 1000 студентов. В дальнейшем нашей основной целью будет внедрение системы образования KOSEN в около 40 Центров профессионального обучения и колледжей Монголии и подготовка высококвалифицированных технических инженеров. В связи с этим министр образования и науки обратился к японской стороне с просьбой продлить срок работы представительства KOSEN в Монголии.

Что касается сельского хозяйства, также обсуждались возможности обучения монгольских студентов в городе Намегата, Ибараке, предоставления им возможности пройти там стажировку и получить передовой опыт. Количество студентов, которые учатся в Японии, резко сократилось из-за пандемии. Теперь поставлена цель увеличить их количество до уровня, который был до пандемии, к 2027 году. Кроме того, поскольку Программа «1000 инженеров» успешно завершена, министр образования и науки предложил перезапустить 2-ю программу и сотрудничать в бизнес-проектах инновационных стартап-компаний Монголии.

На встрече стороны также обменялись мнениями относительно растущей потребности в функциональном расширении и развитии человеческих ресурсов в Монгольско-японской больнице при Монгольском национальном университете медицинских наук и договорились о сотрудничестве в этом вопросе.

Выразив готовность поддержать сотрудничество в сфере образования, г-жа Кейко Нагаока сказала, что инвестиционные проекты лучше реализовывать через JICA на основе соглашения между правительствами Монголии и Японии.

В МОНГОЛИИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА GOOGLE

Министр образования и науки Энх-Амгалан Лувсанцэрэн встретился с представителями компании Google и обсудил их образовательные онлайн-инструменты для учителей и учащихся.

В ходе встречи стороны договорились:

Приспособить учебную программу курсов информационных технологий к особенностям каждого класса средних школ и центров профессионального обучения.

Сотрудничать по оснащению учителей компьютерами и реализовывать проект по улучшению качества образования.

Внедрить современное программное обеспечение и инновационные приложения Google для образования и корпоративные цифровые решения, чтобы устранить бремя устаревшей программы, облегчить работу учителей и улучшить цифровую среду.

2-Я ФАЗА ПРОЕКТА ГОСПИТАЛЯ МОНГОЛИЯ-ЯПОНИЯ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНА СОВМЕСТНО С JICA

В штаб-квартире JICA состоялась встреча представителей Министерства образования и науки Японии с президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Танакой Акихико. Монгольская сторона выдвинула предложения по реализации проектов в области науки и инноваций и сотрудничеству в поддержке стартап-компаний в соответствии с политикой правительства Монголии.

Сторона JICA представила свое решение начать 2-ю фазу проекта монголо-японской больницы, которая была построена за счет грантовой помощи JICA, для расширения больницы, подготовки высококвалифицированных врачей и поставки современного медицинского оборудования с высокой точностью.

Затем стороны обсудили реализацию совместных проектов с японскими университетскими клиниками и исследовательскими центрами в области здравоохранения.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения