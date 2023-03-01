Монголия, ориентированная на будущее, готова сделать «большое заявление», — говорит Ананд Ариунболд

CentralAsia (MNG) - Празднование последовало, когда монголы вернулись в свою раздевалку на UG Arena, и все обменялись приветствиями и ликовали после мастерской победы над Сингапуром в субботу вечером.

Это был матч, в котором «Синие волки» не могли ошибиться, оставив своих противников из Юго-Восточной Азии искать какой-либо ответ, который так и не пришел, в то время как благодарная домашняя публика не могла быть счастливее от увиденного.

Они легко одержали одну из самых однобоких побед в предварительных квалификациях Кубка Азии ФИБА 2025, но победа со счетом 73-49 означала гораздо больше.

Это означало, что они достигли своей цели и вышли на отборочные матчи Кубка Азии. Да, сцена намного больше, где свет ярче.

Это большое достижение для страны, которая только что дебютировала в FIBA ​​Seniors в первом раунде предварительных квалификаций в ноябре прошлого года, где они привлекли внимание в регионе после победы в трех из четырех матчей.

Но монгольские баскетболисты не просто счастливы, что им это удалось. Для стойкого игрока сборной Ананда Ариунболда это только начало для него и всей команды.

«Ну, это только начало», — сказал универсальный защитник ростом 1,97 м (6 футов 6 дюймов), который уже около пяти лет является частью «Синих волков».

ЗНАКИ БЫЛИ ЗДЕСЬ

Вполне естественно, что Ананд Ариунболд доверяет своей команде. Ведь его товарищи по команде стали братьями. Вся команда стала семьей.

Но это также потому, что он считал, что баскетбол Монголии вот-вот пойдет по той же траектории, что и сейчас, когда страна стала одной из лучших в мире после достижения славы на этапе 3x3.

В 2017 году он выиграл Кубок Азии FIBA ​​3x3 после победы над Новой Зеландией в Улан-Баторе со счетом 19:14, став второй командой, выигравшей континентальное золото. В следующих двух встречах они финишируют с серебряными медалями.

«Монголия считается чемпионом континента и одной из сильнейших команд мира в категории 3x3, и это знак того, что у всех нас есть возможность соревноваться в категории 5x5», — сказал он.

Сам Ананд также сделал себе имя в игре на полукорте. Всего через год после своего дебюта в составе «Синих волков» на Азиатских играх 2018 года он решил попробовать себя в гонках 3x3 и неуклонно становился одной из его звезд.

Его венцом, возможно, стала победа в мировом турне FIBA ​​3x3 2022 года среди самых зрелищных игроков года после того, как он блистал с Sansar MMC Energy.

Итак, 25-летний спортсмен уже несколько раз представлял свою родину в обоих турнирах, за что с его стороны огромная благодарность.

«Это мечта спортсмена — представлять свою страну», — сказал Ананд, который стремился стать профессионалом, когда ему было 16 лет — во время учебы в старшей школе в Японии. «Сейчас я живу своей мечтой».

БУДУЩЕЕ ТАМ, ГДЕ НАДЕЖДА

Можно сказать, что семена были посеяны в 3x3, но, тем не менее, монгольский баскетбол пожинает плоды своих усилий по развитию игры и, что наиболее важно, молодых игроков на будущее.

На самом деле Ананд был одним из тех, кто участвует в долгосрочных планах программы. Он был одним из самых молодых в этой азиатской команде в 21 год; теперь он стал ключевым винтиком в команде, которую наставляет Ижилболд Чимэгдорж.

Но что его больше волнует, так это то время, когда таланты, которые в настоящее время получают известность и опыт за границей, объединяют усилия для национальной сборной.

Выдающийся участник Дейтонского университета Майк Шаравжамц. Батбаяр Нарангэрэл из Seoul Samsung Thunders в Корейской баскетбольной лиге (KBL). Баясгалан Дэлгэрчулуун с Taichung Suns из тайваньской лиги Т1.

И, конечно же, будет больше игроков, которые пойдут по тому же пути, по которому прошли вышеупомянутые, что только заставит ветерана «Синих волков» Санчира Тунгалага сиять от гордости, поскольку он сам является первопроходцем.

Начнем с того, что 33-летняя легенда стала первым монгольским профессиональным игроком, сыгравшим в иностранной лиге за два десятилетия, когда он играл за «Barangay Ginebra San Miguel» в Филиппинской баскетбольной ассоциации (PBA) в 2015 году.

Как только все созревшие таланты соберутся в команду, Ананд убежден, что все они смогут сделать «большое заявление в регионе», что они могли бы сделать, когда в конце этого года начнутся отборочные матчи Кубка Азии.

«Я думаю, что в будущем монгольский баскетбол сможет конкурировать с крупными азиатскими державами на мировой арене», — сказал он. «У нас есть полный потенциал, чтобы конкурировать на азиатском уровне».

«С будущим монгольского баскетбола, когда молодые игроки начинают играть в США и других высших лигах, «Синие волки» близки к тому, чтобы сделать большое заявление в регионе», — добавил Ананд.

источник: FIBA

перевод: Татар С.Майдар

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