В Монголии за сутки выявлено 2 новых случая заражения коронавирусом
CentralAsia (MNG) - Согласно статистической базе данных, за последние сутки в Монголии зарегистрировано 2 новых случая заражения коронавирусом.
Из новых случаев 1 человек — лицо, имевшое контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 1 случай выявлен в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в сообщении.
Два подтвержденных случая коронавируса были госпитализированы в Улан-Баторе и еще одном аймаке.
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