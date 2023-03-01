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Число погибших при землетрясениях в Турции и Сирии выросло до 51 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  В Турции в результате серии землетрясений погибли 45 089 человек, сообщает агентство Hurriyet со ссылкой на данные турецкого Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD). Ранее сообщалось о 44 374 погибших.

Общее число погибших в Сирии достигло 5914 человек, включая погибших в повстанческом анклаве и в районах, контролируемых правительством, пишет France24.

В Турции 45 тыс. человек погибли в провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг.

6 февраля в провинции Кахраманмараш в Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6.Жертвами стали не только жители Турции, но и сирийцы. За ними последовало сотни афтершоков. 27 февраля в провинции Хатай произошли еще два землетрясения магнитудами 6,4 и 5,8.

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