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Посольство Кувейта в Монголии отметило национальный праздник

CentralAsia (MNG) -  Посольства Кувейта в Иране, Судане, Мавритании, Сенегале и Монголии отметили 62-й Национальный день страны и 32-й День освобождения.

Посол Кувейта в Монголии Мохаммад Фейсал Аль-Мутаири устроил торжество, на котором присутствовали представители правительства Монголии, парламентарии и общественные деятели. Представители правительства Монголии поздравили политическое руководство, правительство и народ Кувейта с важным национальным праздником, выразив надежду на дальнейший прогресс и процветание.

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