В Греции столкнулись два поезда, погибли 29 человек. Видео

CentralAsia (CA) - В Греции 1 марта в районе города Лариса в 370 км от Афин столкнулись грузовой и пассажирский поезда, погибли 29 человек, по меньшей мере 85 получили ранения, сообщает CNN со ссылкой на спасательные службы Греции.

Cтолкновение произошло около полуночи на станции Эвангелизмос, три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, начался пожар. Обстоятельства произошедшего пока не известны. Iefimerida пишет, что по неизвестной причине оба поезда оказались на одном пути.

По словам губернатора Фессалии, первый и второй вагоны пассажирского поезда разрушены полностью. «Все [пассажиры] освобождены. Спасатели, к сожалению, теперь ищут только тех, кто погиб», — сказал он. Всего в поезде находились 350 человек, сообщили в железнодорожной компании Hellenic Train.

На месте столкновения работают полицейские, пожарные и военные, передает iEidiseis. Военные госпитали Афин и Салоников приведены в готовность на случай необходимости приема раненых.