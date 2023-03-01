Глава МИД Казахстана заявил, что не видит угроз со стороны России

Энтони Блинкен, Мухтар Тлеуберди

CentralAsia (KZ) - Власти Казахстана в настоящее время не ощущают и не видят каких-либо угроз со стороны России, сказал министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. При этом он подчеркнул, что Казахстан не помогает России уклоняться от санкций, передает nur.kz.

«Казахстан является членом Евразийского экономического союза, ОДКБ, СНГ наряду с другими государствами, которые граничат с Россией или находятся в этом регионе, мы рассматриваем взаимоотношения с Россией в качестве альянса, который функционирует в рамках этих многосторонних структур»,— сказал Тлеуберди.

Министр добавил, что Казахстан продолжает проводить многовекторную внешнюю политику для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами мира.

Тлеуберди отметил, что Казахстан пытается избежать каких-либо возможностей уклонения от санкций российскими компаниями. Он подчеркнул, что в республике нет ни одной компании и ни одного сектора, которые бы находились под вторичными санкциями США. Однако министр заявил, что для Казахстана ситуация является сложной, потому что экономика республики взаимосвязана с российской.

Блинкен, в свою очередь, сказал, что Вашингтон понимает о тех последствиях, которые санкции против России оказывают на Казахстан и другие страны Центральной Азии. Он заявил, что США выдают специальные лицензии и поддерживают страны формата С5+1 (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан).

Госсекретарь поблагодарил Казахстан за то, что республика оказывает гуманитарную помощь Украине, а также продолжает принимать более 200 тыс. российских граждан, бежавших из своей страны.

Кроме того, Блинкен сообщил, что США решительно поддерживают реформы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, о которых он объявил в марте прошлого года. Тогда Токаев обозначил целями реформ, в частности, уход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с «сильным парламентом», запрет ближайшим родственникам главы государства занимать госдолжности, переход к смешанной избирательной системе, создание Конституционного суда и закрепление запрета смертной казни в Конституции.

В Казахстан 28 февраля с рабочим визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Он провел переговоры с главой МИД Тлеуберди, а также встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

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