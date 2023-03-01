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Путин запретил чиновникам в России использовать иностранные слова

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование иностранных слов в речи чиновников и в официальных документах. Исключения составляют только те слова, у которых нет аналогов в русском языке. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки вносятся в закон «О государственном языке РФ». По мнению авторов закона, документ должен защитить русский язык от иностранных заимствований.

Перечень иностранных слов, которые не имеют аналогов, приведут в специальных словарях. Утверждать словари и справочники будет правительство на основании предложений комиссии по русскому языку, пишет «КоммерсантЪ».

К сферам, в которых обязательно использование русского языка, относятся: официальные взаимоотношения и официальная переписка организаций всех форм собственности с россиянами, оформление адресов отправителей и получателей телеграмм; государственные и муниципальные информационные системы; а также информация, предназначенная для потребителей товаров.

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