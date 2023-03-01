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Число жертв столкновения поездов в Греции выросло до 32 человек
Предыстория: В Греции столкнулись два поезда, погибли 29 человек. Видео

CentralAsia (CA) -  В Греции число жертв столкновения двух поездов возросло до 32 человек, по меньшей мере 85 пострадали, пишет «Би-би-си».

Пассажирский поезд выполнял рейс IC62 из Афин в Салоники, навстречу ему двигался грузовой состав, который направлялся из Салоников в Ларису.

Почему поезда находились на одном пути — неизвестно.

Вагоны пассажирского поезда, в котором находились 350 человек, сошли с рельсов, один из них загорелся.

Колеса и другие детали обоих составов разлетелись на десятки метров, сообщают местные СМИ.

«Столкновение было очень сильным», - сказал журналистам губернатор региона Фессалия Константинос Агорастос.

По его словам, первые четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, при этом головной и второй вагон были почти полностью разрушены.

Как сообщает телеканал Skai, пассажиры, которым не потребовалась медицинская помощь, были эвакуированы на автобусах в Салоники.

Раненые были отправлены в близлежащие больницы. Некоторым из них потребовались срочные операции.

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