В Ашхабаде прошла свадьба сына президента Туркменистана, - СМИ

Керимгулы Бердымухамедов

CentralAsia (TM) - В Ашхабаде 26 февраля в отеле «Аркадаг» прошла свадьба сына президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова Керимгулы Бердымухамедова, сообщает «Хроники Туркменистана».

По этой причине были перекрыты проспекты Туркменбаши, Гарашсызлык, Битараплык и Арчабиль. В городе, а также вдоль трассы, ведущей в Чоганлы, дежурили сотрудники полиции.

Согласно туркменским традициям, сватать девушку ездили родители Керимгулы и его бабушка Огулгерек Бердымухамедова. Они повязали ей платок и подарили ювелирные украшения. Перед приездом сватов в село Херрикгала соседей семьи невесты попросили покинуть дома до вечера.

Невесту привезли из Чоганлы, где ее семье выделили новый коттедж. Очевидцы насчитали в кортеже 10 автомобилей.

Керимгулы Бердымухамедова часто показывают в новостных репортажах гостелевидения вместе с отцом и дедом. Он известен тем, что вместе с Гурбангулы Бердымухамедовым сочиняет стихи и музыку. Они также нередко вместе занимаются спортом и отдыхают.

В июне 2022 году Керимгулы и его отец совершили малый хадж.