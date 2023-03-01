Железнодорожники назвали возможную причину столкновения поездов в Греции

CentralAsia (CA) - Железнодорожная катастрофа в Греции могла пройти из-за поломок автоматической системы предупреждения, в результате чего два поезда оказались на одном пути. Об этом заявил президент федерации машинистов Организации греческих железных дорог (OSE) страны Костас Генидуниас, передает ERT.

«Ничего не работает. Все это делается с использованием человеческого фактора, вручную», — сказал он, добавив, что на пути не работают ни знаки, ни фотосигналы, ни дорожный контроль.

По его словам, если бы система предупреждения работала, то «машинисты увидели бы красный знак, и поезда остановились бы на расстоянии 500 м».

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Генидуниас заявил, что недоумевает, как два поезда оказались на одном пути.

Президент Всегреческой федерации железнодорожников Яннис Дицас сказал ERT, что произошла ошибка, но пока не понятно по какой причине это случилось. Он отметил, что машинист выполняет указания и не может знать, что находится впереди и есть ли кто-то на его путях.

По его словам, каждый поезд отправляется со станции под ответственность начальника станции. Как передает телеканал, начальнику станции уже предъявлено обвинение, и прокурор в ближайшее время вынесет решение о том, будет ли он арестован.

Cтолкновение грузового и пассажирского поездов произошло около полуночи на станции Эвангелизмос. Три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, после чего начался пожар. Пассажирский поезд с 350 пассажирами следовал по маршруту Афины — Салоники, а коммерческий поезд — по маршруту Салоники — Афины.

По последним данным, при столкновении поездов погибли 32 человека, еще 85 пострадали.