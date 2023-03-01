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Более 70 случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Казахстане за сутки

CentralAsia (KZ) -  По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 71 случай коронавирусной инфекции, семь случаев коронавирусной пневмонии и один летальный исход от нее.

Всего в стране подтверждено 1 407 942 случая КВИ+ и 90 858 случаев КВИ-. От пневмонии скончались 5 412 человек.

Лечение продолжают получать 1 630 человек (1 468 КВИ+ и 162 КВИ-), из них в стационарах остаются 108 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся – 1 522. Трое заболевших находятся в тяжелом состоянии, еще трое – в крайне тяжелом.

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Коронавирус в Казахстане
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