В Казахстане предложили отказаться от советских названий областей

CentralAsia (KZ) - Смена советских названий регионов Казахстана на казахские вдохновит жителей республики, заявил аким (глава) области Улытау Берик Абдыгалиулы на конференции «Духовное развитие Улытауской области», передает Informburo.

«Потому что с советского периода существовала традиция давать административные названия областям. До сих пор есть регионы с такими названиями», — напомнил Абдыгалиулы.

Он предложил переименовать Павлодарскую область в Баянауыл, Северо-Казахстанскую — в область Кызылжар, Западно-Казахстанскую область в область Акжайык, Восточно-Казахстанскую — в область Алтай. Аким подчеркнул, что это «священные земли с тысячелетней историей».

Он напомнил, что недавно образованные области Жетысу и Абай (ранее входили в состав Алма-Атинской и Семипалатинской областей) назвали «в честь казахских священных земель и великой личности». Возглавляемый им регион Улытау предлагали назвать Центрально-Казахстанской областью, но президент Касым-Жомарт Токаев принял «справедливое и историческое решение».

Правительство Казахстана в феврале этого года анонсировало смену «идеологически устаревших» названий 3 тыс. населенных пунктов и улиц до 2025-го. Вице-премьер Алтай Кульгинов пояснил, что будет создан список «исторических личностей», на который будут опираться при выборе нового названия. «При присвоении имен обязательно учитываются мнения местных жителей, исследуется история предлагаемого названия», — заверил он.

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