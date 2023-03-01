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В Казахстане решили смягчить законодательство о высылке иностранцев

CentralAsia (KZ) -  Уполномоченный по правам человека в Казахстане Артур Ластаев направил в Министерство юстиции республики рекомендации о введении запрета на высылку иностранцев в государства, где их могут ждать пытки и дискриминация по признакам расы, религии или политических убеждений. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Ластаев направил ведомству рекомендации о внесении соответствующих поправок в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Гражданский процессуальный кодекс и закон «О правовом положении иностранцев». В Минюсте поддержали эту инициативу и пообещали внести предложенные поправки в законодательство.

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