Эрдоган подтвердил, что президентские выборы в Турции пройдут 14 мая

- Азия и мир, политика
- 16:55, 01 марта 2023
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CentralAsia (CA) - Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что президентские и парламентские выборы состоятся в стране 14 мая, передает Habertürk.
«Нация, надеюсь, сделает то, что необходимо, 14 мая, время пришло», — сказал президент.
По закону всеобщие выборы в Турции (президентские и парламентские) должны состояться до 18 июня. В январе Эрдоган допустил их проведение на месяц раньше — 14 мая.
19 февраля Hürriyet писала, что президент планирует оставить прежнюю дату президентских выборов. Его штаб предлагал перенести их на 18 июня из-за последствий крупнейшего в истории страны землетрясения. В случае проведения выборов 14 мая могут возникнуть проблемы с составлением списков избирателей, так как работы по ликвидации последствий в зонах землетрясений еще ведутся, отмечали участники заседания Центрального исполнительного совета Партии справедливости и развития.
6 февраля произошло самое разрушительное в истории Турции землетрясение, которое затронуло десять турецких провинций. По последним данным, число погибших в Турции превысило 45 тыс.