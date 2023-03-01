Эрдоган подтвердил, что президентские выборы в Турции пройдут 14 мая

Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что президентские и парламентские выборы состоятся в стране 14 мая, передает Habertürk.

«Нация, надеюсь, сделает то, что необходимо, 14 мая, время пришло», — сказал президент.

По закону всеобщие выборы в Турции (президентские и парламентские) должны состояться до 18 июня. В январе Эрдоган допустил их проведение на месяц раньше — 14 мая.

19 февраля Hürriyet писала, что президент планирует оставить прежнюю дату президентских выборов. Его штаб предлагал перенести их на 18 июня из-за последствий крупнейшего в истории страны землетрясения. В случае проведения выборов 14 мая могут возникнуть проблемы с составлением списков избирателей, так как работы по ликвидации последствий в зонах землетрясений еще ведутся, отмечали участники заседания Центрального исполнительного совета Партии справедливости и развития.

6 февраля произошло самое разрушительное в истории Турции землетрясение, которое затронуло десять турецких провинций. По последним данным, число погибших в Турции превысило 45 тыс.