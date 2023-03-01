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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 371 день военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля 2022 года по 1 марта 2023 года.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личный состав - 149 890 (+650);

танки ‒ 3395 (+7) ед;

боевые бронированные машины ‒ 6638 (+8);

артиллерийские системы – 2393 (+10);

РСЗО – 479 (+1);

средства ПВО ‒ 247;

самолеты - 300;

вертолеты – 288;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2055 (+4);

крылатые ракеты ‒ 873;

корабли /катера ‒ 18;

автомобильная техника и автоцистерны – 5257 (+5);

специальная техника ‒ 230.

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