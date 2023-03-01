Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 371 день военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:35, 01 марта 2023
- Просмотров: 2392
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля 2022 года по 1 марта 2023 года.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личный состав - 149 890 (+650);
танки ‒ 3395 (+7) ед;
боевые бронированные машины ‒ 6638 (+8);
артиллерийские системы – 2393 (+10);
РСЗО – 479 (+1);
средства ПВО ‒ 247;
самолеты - 300;
вертолеты – 288;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 2055 (+4);
крылатые ракеты ‒ 873;
корабли /катера ‒ 18;
автомобильная техника и автоцистерны – 5257 (+5);
специальная техника ‒ 230.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.