Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 371 день военных действий

Азия и мир, политика

17:35, 01 марта 2023

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля 2022 года по 1 марта 2023 года. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личный состав - 149 890 (+650); танки ‒ 3395 (+7) ед; боевые бронированные машины ‒ 6638 (+8); артиллерийские системы – 2393 (+10); РСЗО – 479 (+1); средства ПВО ‒ 247; самолеты - 300; вертолеты – 288; БПЛА оперативно-тактического уровня – 2055 (+4); крылатые ракеты ‒ 873; корабли /катера ‒ 18; автомобильная техника и автоцистерны – 5257 (+5); специальная техника ‒ 230. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia