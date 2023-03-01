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Минобороны России сообщило об отражении попытки атаки дронов в Крыму
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Российские военные отразили попытку массированной атаки дронов на Крым, заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Шесть беспилотников были сбиты, еще четыре выведены из строя посредством средств радиоэлектронной борьбы.

В военном ведомстве указали, что жертв и разрушений на земле нет.

Украинские военные несколько раз предпринимали атаку дронами на Крым и Севастополь. Так, 16 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что над морем в районе города удалось сбить два беспилотника силами ПВО.

В сводке за 1 марта министерство обороны также сообщило об ударах по украинским подразделениям в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка (Харьковская область), Стельмаховка, Червонопоповка (ЛНР), Ямполовка, Угледар, Никольское, Щурово (ДНР), Червоное, Новоданиловка, Щербаки (Запорожская область).

Уничтожены диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе Новоселовского (ЛНР) и Тимковки (Харьковская область).

Среди уничтоженной военной техники ВСУ в сводке упомянуты в том числе гаубица «Мста-Б», две самоходные гаубицы «Акация», два танка.

Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Дружковка Донецкой Народной Республики в воздушном бою сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.

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