Минобороны России сообщило об отражении попытки атаки дронов в Крыму

- Азия и мир, политика
- 17:45, 01 марта 2023
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CentralAsia (CA) - Российские военные отразили попытку массированной атаки дронов на Крым, заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Шесть беспилотников были сбиты, еще четыре выведены из строя посредством средств радиоэлектронной борьбы.
В военном ведомстве указали, что жертв и разрушений на земле нет.
Украинские военные несколько раз предпринимали атаку дронами на Крым и Севастополь. Так, 16 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что над морем в районе города удалось сбить два беспилотника силами ПВО.
В сводке за 1 марта министерство обороны также сообщило об ударах по украинским подразделениям в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка (Харьковская область), Стельмаховка, Червонопоповка (ЛНР), Ямполовка, Угледар, Никольское, Щурово (ДНР), Червоное, Новоданиловка, Щербаки (Запорожская область).
Уничтожены диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе Новоселовского (ЛНР) и Тимковки (Харьковская область).
Среди уничтоженной военной техники ВСУ в сводке упомянуты в том числе гаубица «Мста-Б», две самоходные гаубицы «Акация», два танка.
Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Дружковка Донецкой Народной Республики в воздушном бою сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины.