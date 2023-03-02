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Калмык Батыр Боромангнаев вылетел из Монголии в США

CentralAsia (MNG) -  Появилась информация о том, что заместитель председателя съезда ойрат-калмыцкого народа Батыр Боромангнаев вылетел из международного аэропорта имени «Чингисхан» в США на борту самолета Korean Air, и не смог увидеть Монголию.

Об этом сообщают активисты движений #1ROOT и #NoWar, якобы известил их об этом полицейский полковник аэропорта имени «Чингисхан».

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