53 страны примут участие в Форуме высокого уровня по чистому воздуху в Монголии

CentralAsia (MNG) - В Монголии пройдет масштабный экологический форум «Чистый воздух».

Со 2 по 3 марта в столице Монголии Улан-Баторе пройдет форум высокого уровня «Чистый воздух». Его организатором выступает экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН).

В форуме примут участие высокопоставленные представители из 53 стран, таких как США, Республика Индия, Великобритания, Япония, Австралия, Южная Корея, Сингапур, Турция, Китай и Новая Зеландия, которые являются членами ЭСКАТО ООН, а также более 200 представителей международных научно-исследовательских организаций.

В ходе формы будут проведены мероприятия и обсуждения для уточнения механизма действий по региональным проблемам загрязнения воздуха, обмена передовым опытом, внедрения методологий наращивания потенциала и передовых технологий, укрепления сотрудничества.

Этот форум является одним из мероприятий в рамках подготовки к 17-й конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по опустыниванию (COP 17), которая пройдет в Монголии в 2026 году.

Загрязнение воздуха оказывает большое влияние на здоровье человека и экосистемы и является наиболее важной глобальной экологической причиной преждевременной смерти. В последнем обновлении Руководства ВОЗ по качеству воздуха (2021 г.) говорится, что 7 миллионов человек во всем мире ежегодно умирают преждевременно от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, связанных с загрязнением атмосферного и бытового воздуха. Наибольшее количество (две трети) этих преждевременных смертей произошло в регионах Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана (по определению ВОЗ), что можно объяснить быстрым экономическим, промышленным и городским ростом в этих регионах.

Экономический рост и быстрая урбанизация в Азиатско-Тихоокеанском регионе сопровождались резким увеличением загрязнения воздуха. Для преодоления некоторых из этих барьеров государства-члены ЭСКАТО приняли на 7-й сессии Комитета ЭСКАТО по окружающей среде и развитию Азиатско-тихоокеанскую региональную программу действий по борьбе с загрязнением воздуха (RAPAP), которая охватывает улучшение управления качеством воздуха, облегчение мониторинг качества, обмен открытыми данными, обмен передовым опытом, поддержка наращивания потенциала и мобилизация многостороннего сотрудничества. В поддержку действий RAPAP подчеркивает возможности укрепления и использования существующих инициатив многостороннего сотрудничества и их соответствующих научных комитетов. В RAPAP также рекомендуется официально привлекать национальных экспертов к научной и технической деятельности, в том числе через Группу технических экспертов, а также привлекать основные группы и другие заинтересованные стороны, говорится в заявлении ЭСКАТО.

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