Монголы, проживающие в Чехии, могут получить свои пенсии

CentralAsia (MNG) - Соглашение о социальном обеспечении, заключенное между Монголией и Чешской Республикой, вступает в силу 1 марта 2023 года. Оно дает право на получение пенсии – причем как в Монголии, так и в Чехии.

В настоящее время в Чехии проживает более 12 тысяч граждан Монголии. Теперь монголы, проживающие и работающие в двух странах, могут получать свои пенсии как в Монголии, так и в Чехии.

20 мая 2019 года в Праге было подписано соглашение между Монголией и Чехией о социальном обеспечении. Если страхователь уплачивает страховые взносы в Монголии и Чехии и начисляет пенсию в соответствии с законодательством одной из стран, застрахованный может обратиться в учреждения обеих стран для расчета пенсии.

Если застрахованный устанавливает пенсию в Монголии, то должен соблюдать законы Монголии. А если ему установлена пенсия в Чешской Республике, то он должен соблюдать соответствующие законы Чехии.

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