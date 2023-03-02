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Пилотный проект Elixir CBM в Монголии преодолел рубеж, — Natural Gas

CentralAsia (MNG) -  Программа бурения компании на 2023 год должна начаться в следующем месяце, сообщает Natural Gas.

Пилотный проект австралийской компании Elixir Energy по метану угольных пластов Номгон-IX в Монголии работает уже более 100 дней, а добыча из скважин Номгон-8 и 9 впервые достигла 200 000 футов3/сутки, говорится в сообщении компании 1 марта.

Программа бурения компании на 2023 год должна начаться в следующем месяце. «Наш пилотный проект Nomgon продолжает доставлять товары с отличным дебитом из простых и неглубоких вертикальных скважин. Пилотный проект продолжится в ближайшие недели, и мы будем предоставлять дальнейшие обновления по мере его завершения», — сказал управляющий директор Elixir Нил Янг.

Elixir также планирует пилотный проект по зеленому водороду в Монголии. В январе прошлого года компания подписала меморандум о взаимопонимании с монгольской Green Finance Corp для поддержки проектного финансирования первой фазы своего проекта Gobi H2.

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