Монгольский кашемир получил сертификат географического указания ЕС

CentralAsia (MNG) - Комиссия Европейского Союза официально подтвердила Монгольской национальной федерации групп пастбищепользователей (Mongolian National Federation of Pasture User Groups - MNPUG) официальное открытие процесса СЕРТИФИКАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ЗАЩИЩЕННОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО УКАЗАНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ (PGI/IGP) «УСТОЙЧИВОГО КАШЕМИРА», произведенного в Монголии (МОНГОЛ ТОГТВОРТОЙ НООЛУУР) / MONGOL TOGTVORTOI NOOLUUR).

MNFPUG сегодня стала крупнейшей коллективной организацией скотоводов в Монголии, чьи 1 754 ассоциированных PUG скотоводов и кооперативов и более 93 000 членов семей скотоводов (что эквивалентно 1/3 всего населения Монголии и 70% сельского населения), производят около 28% мирового кашемирового волокна.

Новая «бизнес-модель» MNFPUG для «сертифицированной GI» и полностью отслеживаемой цепочки создания стоимости получила награду Milan EXPO 2015 как лучший проект в области устойчивого управления природными ресурсами в мире.

Кодекс передовой практики скотоводства «Ответственные кочевники» (“Responsible Nomads” - RN) от SDC после интенсивной работыс Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, был признан единственным Национальным стандартом правительства Монголии по устойчивому оленеводству и управлению пастбищными угодьями (MNS 6891: 2020). MNFPUGs получила сертификат происхождения (GI) кашемирового волокна, выращенного в соответствии со стандартом RN, от Монгольского патентного ведомства (IPOM) и разработала сложную систему отслеживания на основе блокчейна, которая будет использоваться конечными покупателями для подтверждения точного происхождения их изделий из кашемира и цепочек поставок.

Обеспечение источника кашемирового волокна в месте происхождения также становится все более важным вопросом для европейской и итальянской текстильной промышленности и, в более общем плане, для всех западных брендов класса люкс из-за часто недостаточного уровня запасов, вызванного повышенным глобальным спросом на высококачественные изделия из кашемира.

Цепочка разрушения стоимости, с которой столкнулась европейская текстильная промышленность, особенно во время вспышки COVID, чем-то похожа на те, с которыми сталкиваются западные экономики в других секторах, которые зависят от иностранных поставок, например, микропроводников и микрочипов, солнечных батарей, энергии и газ. Мы ожидаем, что процесс регистрации займет от 6 до 8 месяцев, так как это простое признание уже существующих сертификатов MNPUG на монгольские географические указания в соответствии как с соглашениями о взаимности ВТО ТРИПС, так и с Регламентом ЕС о PGI/IGP. Устойчивый кашемир Монголии Книга спецификаций PGI (BoS) предусматривает, что волокно должно быть получено от устойчивого скотоводства в соответствии с Кодексом передовой практики животноводства «Ответственные кочевники» (государственный стандарт MNS 6891: 2020) и ​перерабатываться в Монголии в соответствии с монгольским «Mongolian Noble Fibre» Свода правила (государственный стандарт MNS 6809:2019), - пишет MNFPUG.

Таким образом, европейская схема сертификации PGI гарантирует международным конечным потребителям качество, происхождение и подлинную устойчивость кашемирового волокна, из которого изготовлена их продукция, в соответствии с официальными стандартами правительства Монголии.

Создание отличительного и действительно уникального монгольского «кочевого» кашемира (например, по сравнению с кашемиром, интенсивно выращиваемым во Внутренней Монголии) также позволит глобальным брендам класса люкс прозрачно доказать новое, бесценное повествование. Короче говоря, европейская сертификация PGI МОНГОЛ ТОГТВОРТОЙ НООЛУУР обеспечит большую добавленную стоимость для всего кашемирового сектора Монголии.

Знак «Устойчивый кашемир Монголии PGI» будет выдан любому монгольскому производителю, который будет соблюдать Книгу спецификаций PGI Монгол Тогтвортой Ноолуур, и поэтому это будет огромным стимулом для дальнейшего продвижения сохранения пастбищных угодий, защиты животных и действительно Ответственное и устойчивое производство. Сочетание Европейской схемы PGI и соблюдения только этих действующих и официальных государственных стандартов устойчивого производства также устранит вред и путаницу, вызванные на международных рынках фальшивыми «сертификатами устойчивого развития» для кашемирового волокна, поддерживаемыми иностранными частными интересами. Европейская сертификация PGI в конечном итоге укрепит двусторонние экономические отношения с Европой и США в секторе кашемира и обеспечит большую добавленную стоимость для ВВП Монголии.

По всем указанным причинам MNPUGs стремится расширить свои ноу-хау правительству Монголии и MWCA, а также поделиться создаваемой им ценностью со всеми заинтересованными сторонами кашемирового сектора.

Социальная роль MNFPUG и важность его плана действий по поддержке всего кашемирового сектора Монголии были одобрены правительством США (см. отчет USAID и USTR от 28 февраля 2021 г. правительству Монголии) и правительством Италии (см. 22.6). .2021 Италия – Монголия «Двусторонняя технико-экономическая комиссия» под сопредседательством министра сельского хозяйства и легкой промышленности и заместителя министра достопочтенного Манлио ди Стефано). MNPUG распространила свое бесценное ноу-хау по всей стране, и мы подали заявки другим заинтересованным сторонам на совместное управление несколькими проектами, в том числе финансируемыми Европейским Союзом, такими как, например, так называемая программа «Step Ecolab», которая MWCA также является созаявителем. Новая «бизнес-модель» MNPUG для «сертифицированной GI» и полностью прослеживаемой цепочки создания стоимости (и лежащие в их основе технические документы и инструменты) масштабируема, и их можно легко использовать для создания ценности для других отраслей Монголии с аналогичными потребностями (например, в цепочке добавленной стоимости мясной и молочной продукции)..

Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности и Ассоциация MWCA, с которыми MNPUG разделяют одни и те же «конечные цели для достижения», внесли значительный вклад в создание Свода правил «Mongolian Noble Fibres» (государственный стандарт MNS 6809: 2019) и Монгольское устойчивое текстильное производство (государственный стандарт MNS 6926: 2021), которое обеспечит соответствие монгольской промышленности обработке волокон (например, кашемира, яка, верблюда и верблюжонка) экологически безопасным способом, а также с соблюдением самых высоких международных трудовых стандартов.

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