Депутата монгольского парламента обвинили в создании ОПГ

Аюурсайхан Төмөрбаатар

CentralAsia (MNG) - Управление по борьбе с коррупцией Монголии (УБК) предоставило информацию по делу о краже угля. Об этом сообщает портал mpress.

«Всего в производстве находится 40 дел. После завершения расследования трех дел оно было направлено в столичную прокуратуру с предложением передать его в суд. В ходе следствия проведено 408 обысков в 143 предметах, личных вещах и документах, получены заявления от 925 человек», — сказал сотрудник УБК по связям со СМИ и общественностью, комиссар Н.Тэмуулэн.

«Депутату парламента Аюурсайхану Төмөрбаатарыну предъявлено обвинение по ч. 20.3.3 УК Монголии — создание организованной преступной группы и 22.10.2 УК Монголии — неосновательное обогащение», — добавил он.

Аюурсайхан с 2022 года работает членом правительства Монголии —министром труда и социальной защиты.

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