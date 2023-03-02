Совместное заявление о развитии экономического партнерства США и Монголии

CentralAsia (MNG) - Текст следующего заявления правительств Соединенных Штатов Америки и Монголии по случаю 4-го Диалога по экономической политике США и Монголии был опубликован на веб-сайте Государственного департамента США.

В заявлении:

В целях дальнейшего укрепления стратегического партнерства и экономических отношений между США и Монголией представители Монголии и США провели 4-й двусторонний диалог по экономической политике 2 февраля 2023 года в Вашингтоне, округ Колумбия. В ходе встречи две страны обсудили совместные ответы на экономические вызовы, изучили возможности для углубления двусторонней торговли и инвестиций и решили продолжить сотрудничество в ключевых областях, включая важнейшие полезные ископаемые, чистую энергию и цифровую экономику.

Сопредседателями диалога выступили первый заместитель помощника госсекретаря США по экономическим и деловым вопросам Уитни Бэрд и госсекретарь МИД Монголии Анхбаяр Нямдорж. Среди участников из США были представители Государственного департамента, Совета национальной безопасности, Агентства США по международному развитию (USAID), корпорации «Вызовы тысячелетия», Управления торгового представителя США, Министерства торговли, Министерства сельского хозяйства, Министерства финансов США, Международной Корпорации финансирования развития, Экспортно-импортного банка, Управления транспортной безопасности и Федерального авиационного управления. Монгольские участники включали представителей Министерства иностранных дел, Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, Министерства экономики и развития, Министерства энергетики и Министерства горнодобывающей и тяжелой промышленности.

Соединенные Штаты и Монголия вновь заявили, что страны всего мира должны сотрудничать для ускорения восстановления мировой экономики, в том числе работая над преодолением сбоев в цепочках поставок, и подтвердили, что международное сообщество должно объединить усилия для достижения Целей устойчивого развития ООН.

Две страны подтвердили свое твердое желание развивать общее американо-монгольское стратегическое партнерство, углублять экономические отношения в областях, представляющих взаимный интерес, и использовать возможности для сотрудничества с помощью существующих и новых механизмов, включая наращивание потенциала и продвижение торговли. Они также подтвердили важность улучшения делового климата в Монголии, в том числе путем полного выполнения Соглашения между США и Монголией о прозрачности в вопросах, связанных с международной торговлей и инвестициями. Обе стороны с удовлетворением отметили подписание 24 января 2023 года Меморандума о консультациях (МОК), знаменующего собой успешные переговоры по соглашению о воздушном транспорте между правительством США и правительством Монголии, что является важным шагом на пути к установлению регулярных беспосадочных пассажирских рейсов между Монголией и США, тем самым еще больше расширяя экономические связи и связи между людьми.

Две страны обсудили потенциальное сотрудничество в проектах по продвижению экономического развития, диверсификации и независимости Монголии с акцентом на возобновляемые источники энергии и энергетическую безопасность, критически важные полезные ископаемые, транспорт, продовольственную безопасность, права интеллектуальной собственности и цифровую экономику. Стороны также рассмотрели совместные программы развития, в том числе Водный договор корпорации «Вызовы тысячелетия» стоимостью до 462 миллионов долларов, который вступил в силу в марте 2021 года и расширит водоснабжение Улан-Батора более чем на 80 процентов. Они отметили программу USAID по управлению энергетикой в Монголии, которая будет способствовать развитию современного энергетического сектора и способствовать устойчивому и инклюзивному экономическому росту.

Монголия высоко оценила финансовую помощь Соединенных Штатов для повышения готовности скотоводов к преодолению суровых зимних климатических условий.

Две страны подчеркнули, что двусторонние отношения основаны на общих демократических ценностях. Они обсудили расширенные усилия по укреплению верховенства закона и управления, борьбе с коррупцией и защите основных свобод, включая свободу выражения мнений в Интернете, отметив, что сильная демократия и сильная экономика идут рука об руку.

Соединенные Штаты предоставили информацию о своих инициативах в Индо-Тихоокеанском регионе в поддержку свободного и открытого региона, связанного, процветающего, безопасного и устойчивого, посредством потенциальных партнерских отношений в таких областях, как инфраструктура, важнейшие полезные ископаемые, защита окружающей среды и технологии. Стороны намерены продолжить изучение возможностей для реализации совместных проектов и работы с партнерами-единомышленниками в регионе и за его пределами.

Соединенные Штаты и Монголия пересмотрели свою «дорожную карту» расширенного экономического партнерства 2018 года и выразили обоюдное намерение обновить ее, чтобы отразить расширение масштабов двустороннего сотрудничества, включив в нее новые области и возможности для партнерства.

США и Монголия решили продолжить обмен визитами на высоком уровне, в том числе провести следующие ежегодные двусторонние консультации и стратегический диалог в 2023 году в Вашингтоне, округ Колумбия.

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