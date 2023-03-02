ЭСКАТО окажет поддержку в строительстве сухих портов в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Правительство Монголии и Министерство дорожно-транспортного развития уделяют внимание расширению мощностей и работы транспортно-логистического сектора. В прошлом году был открыт транспортный коридор АН-4 в направлении Цагаануур-Ховд-Ярант. Кроме того, расширяется национальная железнодорожная сеть, и начаты проекты западной железной дороги Арцсуурь-Шивээхурэн и восточной железной дороги Эрээнцав-Бичигт.

Монголия присоединилась к сети азиатских автомобильных дорог, сети трансазиатских железных дорог и межправительственному соглашению о «сухих портах», инициированному ЭСКАТО, и активно работает над выполнением общих обязательств. Об этом сказал министр дорожно-транспортного развития С.Бямбацогт во время встречи с Исполнительным секретарем ЭСКАТО Армидой Салсиа Алисджабаной, сообщает ИА Монцамэ.

В ходе беседы стороны договорились о сотрудничестве в строительстве сухого порта и крупномасштабных проектах.

Отметив необходимость создания сухого порта в Монголии для увеличения пропускной способности грузовых перевозок, обеспечения быстрого оформления и увеличения объема транзитных грузов, министр дорожно-транспортного развития С.Бямбацогт сказал: «На первом этапе планируем построить сухие порты в Международном аэропорту в долине Хушиг, КПП Алтанбулаг, Замын-Ууд, а в дальнейшем будут построены в аймаках Ховд и Дорнод». В этом контексте он выразил заинтересованность в сотрудничестве с ЭСКАТО ООН в разработке технико-экономического обоснования строительства сухого порта в Монголии, определении сферы его деятельности, решении инвестиционных и инфраструктурных вопросов.

Кроме того, министр попросил госпажу Армида Салсиа Алисджабана оказать поддержку в подключении маршрута Ховд-Алтай-Баянхонгор-Арвайхээр-Мандалговь-Чойр к сети азиатских автомобильных дорог ЭСКАТО и превращении его в официальный маршрут этой сети.

Выразив признательность за то, что Монголия уделяет особое внимание и прилагает усилия для развития транспортно-логистической отрасли и реализации стратегически важных проектов, исполнительный секретарь ЭСКАТО Армида Салсиа Алисджабана заявила, что приложит все усилия для поддержки монгольских проектов по строительству сухих портов и железных дорог.

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