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В музеях Монголии — день открытых дверей

CentralAsia (MNG) -  

С целью содействия развитию монгольской культуры, традиций и наследия, сохранения культурного материального наследия и передачи его молодому поколению, укрепления патриотизма по распоряжению министра культуры было решено объявить первую неделю марта каждого года «Днем открытых дверей в музеях».

По традиции с 1 по 5 марта государственные и региональные музеи по всей стране откроют свои двери бесплатно. В этих музеях пройдут специальные выставки, посвященные национальной истории, культуре, наследию, традициям и обычаям.

Кроме того, планируется организовать соответствующие возрасту образовательные программы для детей, программы для семей, лекции для студентов, тренинги и встречи для гидов и переводчиков.

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