Мансур бин Заид принял главу президентского офиса Монголии

CentralAsia (MNG) - Шейх Мансур бин Заид Аль Нахайян, заместитель премьер-министра и министр Президентского суда, принял Содбаатар Янгуг, главу Президентского офиса Монголии и сопровождающую его делегацию.

На встрече были рассмотрены различные аспекты двусторонних отношений между ОАЭ и Монголией, пути укрепления и развития сотрудничества в различных областях экономики, инвестиций и развития на благо двух стран и дружественных им народов, а также обсуждение ряда международных интересующие вопросы.

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