Афганские женщины начинают женскую революцию в Кабуле, чтобы бороться за основные права человека

CentralAsia (CA) - Группа афганских женщин в субботу, 25 февраля, объявила о начале Женской революции в Кабуле, направленной на борьбу за основные права человека и женщин в Афганистане, сообщило афганское информационное агентство Khaama Press.

По словам одного из организаторов, Дони Сафи, движение было направлено на «защиту основных прав граждан, особенно женщин, поскольку доступ к основным правам является серьезным требованием для граждан». «Мы начали эту кампанию, чтобы бороться с несправедливостью и неравенством в отношении женщин», - передает его слова Amu TV.

Сафи сказал, что среди сторонников движения есть студенты, учителя и несколько бывших государственных служащих, борющихся за права женщин.

По словам Сафи, общество может развиваться только благодаря вкладу женщин. В результате, если женщины не вносят вклад в общество, общество не будет развиваться. Несмотря на важную роль женщин в прогрессе страны, женщинам не разрешается участвовать в нынешнем правительстве «Талибана».

С тех пор, как талибы вернули себе власть в Афганистане в 2021 году, инициированные руководством талибов, афганских девочек и женщин лишили доступа к школе, работе и общественным местам.

Кроме того, с декабря прошлого года запрет на работу афганских женщин в гуманитарной организации еще больше подорвал гуманитарные программы в стране.

Между тем в нескольких отчетах, опубликованных международными институтами, указывается, что в 2023 году гуманитарная помощь потребуется 28 млн человек, а половина населения страны будет страдать от сильного голода.

В то время как афганские женщины продолжают бороться с проблемами, связанными с образованием из-за запретов, наложенных «Талибаном», Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в недавнем сообщении заявил, что женщины в раздираемом войной Афганистане живут в изгнании в своей собственной стране, передает TOLOnews.

Глава ООН вновь заявил, что основные права афганских женщин и девочек попираются из-за запрета на образование властями де-факто. В заявлении ООН говорится, что Гутерриш выразил обеспокоенность по поводу прав женщин и девочек в Афганистане.

Однако представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид опроверг эти утверждения и заявил, что права женщин и девочек в Афганистане отстаиваются и что международное сообщество должно воздерживаться от оказания давления на нынешнюю администрацию с использованием темы женщин.

«Они не должны превращать это в политический инструмент и использовать как средство давления», — сказал Муджахид, согласно TOLOnews.

Студентки в Афганистане неоднократно призывали «Талибан» как можно скорее открыть учебные заведения для девочек. «Мы просим действующее правительство вновь открыть школы, медресе и все образовательные центры для девочек», — сказала студентка Наргис Ниази.

Согласно последнему указу, талибы запретили студенткам сдавать вступительные экзамены в университеты, сообщает TOLOnews. За этим решением последовал еще один указ талибов, запрещающий женщинам работать в неправительственных организациях, что вызвало возмущение как на национальном, так и на международном уровне.

Недавно десять женщин-министров иностранных дел, присутствовавших на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности, в своем заявлении осудили ограничения, введенные в отношении женщин и девочек в Афганистане.

С заявлением выступили министры иностранных дел Словении, Германии, Канады, Исландии, Лихтенштейна, Бельгии, Андорры, Албании, Монголии и Ливии.